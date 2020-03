Muse, Green Day, The 1975, Post Malone, Dua Lipa e Liam Gallagher são alguns dos nomes que ocuparão o início das madrugadas, todos os dias das próximas duas semanas, na MTV Portugal.

Além de concertos, o canal vai também retransmitir as galas da edição de 2019 dos MTV Europe Music Awards e Video Music Awards.

Consulte a programação:

Semana de 30 de março a 3 de abril

Segunda-feira | 01:20 | CMT Crossroads: Halsey & Kelsea Balerini

Terça-feira | 01:00 | World Stage: Post Malone e World Stage: Migos

Quarta-feira | 01:00 | World Stage: Green Day

Quinta-feira | 01:00 | Shawn Mendes: MTV Unplugged

Sexta-feira | 23:00 | MTV EMA 2019, World Stage: 21 Pilots e World Stage: The 1975

Semana de 6 a 10 de abril

Segunda-feira | 01:20 | World Stage: Muse

Terça-feira | 01:00 | MTV Live Stage: Dua Lipa e World Stage: The Chainsmokers

Quarta-feira | 01:00 | Liam Gallagher: MTV Unplugged

Quinta-feira | 01:00 | World Stage: Little Mix e World Stage: Hailee Steinfeld

Sexta-feira | 23:00 | MTV VMA 2019 e World Stage: Isle Of MTV 2019