Drake mostrou pela primeira vez, nas redes sociais, uma fotografia do seu filho, Adonis, de 2 anos. Recorde-se que o artista demorou algum tempo a assumir a paternidade do pequeno Adonis, que hoje, aos dois anos, mostra os seus encaracolados cabelos loiros ao mundo.

Numa série de imagens partilhadas no seu Instagram, o rapper canadiano mostra também os seus pais e a mãe de Adonis, escrevendo na longa legenda: "amo e sinto falta da minha linda família e amigos e mal consigo esperar pelo fabuloso dia no qual possamos estar reunidos de novo".

Drake entrou em quarentena auto-imposta no início do mês depois de ter estado com o jogador de basquetebol Kevin Durant, que acusou positivo ao fazer o teste à Covid-19.