José Malhoa decidiu animar os vizinhos, cantando da varanda do seu prédio.

Em época de isolamento social, o cantor português deu um concerto caseiro para quem o quis ouvir - e, da sua varanda, conseguiu mesmo contar com a participação dos vizinhos, que o acompanharam no refrão de 'A Morena do Kuduro'.

Veja aqui o vídeo partilhado no Facebook.