Quais as canções que os britânicos mais têm ouvido desde que a pandemia de Covid-19 os obrigou a ficar em casa?

Segundo dados oficiais, que compilam as canções com um maior aumento de escutas e aquisições desde que a reclusão se tornou obrigatória, a grande vencedora é 'You'll Never Walk Alone', de Gerry and the Pacemakers. O hino da equipa de futebol do Liverpool é agora um hino não oficial em tempo de Covid-19, tendo registado um aumento de 150% nas escutas em streaming.

Seguem-se 'Locked Up', de Akon, e 'Don't Stand So Close To Me', dos Police.

'Everybody Hurts' e 'It’s The End Of The World As We Know It', dos R.E.M., e 'Imagine', de John Lennon, também surgem no top, que contempla apenas canções com mais de cinco anos.

Entre os artistas mais contemporâneos, destaque para Frank Ocean, com 'Lost', em quarto lugar, ou Beyoncé, com 'Love on Top', já fora do top 10.

Veja aqui o top completo.