Convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ, Miguel Araújo falou com Lia Pereira e Luís Guerra sobre a forma como tem lidado com a reclusão social a que o estado de emergência causado pela Covid-19 obriga.

Referindo-se às "serenatas" com que adormece a filha, e que tem partilhado com os fãs nas redes sociais, comenta: "Eu todas as noites adormeço a minha filha com um mini concerto. Sou daqueles obsessivos-compulsivos que têm sempre uma guitarra por perto, para tocar. Os meus filhos mais velhos e a minha mulher embirram muito com isso; o gesto de eu pegar numa guitarra tornou-se proibido aqui em casa. Tenho de andar na clandestinidade. A única pessoa que me atura é a minha filha pequenina", diz entre risos. "Limitei-me a partilhar isso com o resto do mundo. É uma coisa muito informal".

Ouça aqui a sua resposta pelos 10m35s:

Os novos álbuns de Pearl Jam e Sufjan Stevens e o efeito da pandemia de Covid-19 no mundo da música ao vivo são outros dos assuntos deste programa.