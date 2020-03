Fábia Rebordão, lançou este sábado uma versão de 'Estranha Forma de Vida', de Amália Rodrigues. No mesmo dia, 28 de março, a fadista festejou o 35º aniversário.

Fábia, que é prima de Amália, refere em comunicado “vivemos tempos estranhos e exigentes, mas tal como a Saudade, também as palavras Coragem e Esperança são intrinsecamente caracterizadoras do povo português. Nenhuma outra arte, como a música, tem essa capacidade inata, de servir momentos marcantes da nossa vida”.

No ano do centenário de Amália, Fábia Rebordão dedica a sua versão a Amália, mas também “a Portugal, à comunidade médica, policial, distribuidores e comerciantes, e a todos os que com o seu trabalho nos permitem estar serenos em nossas casas”.

Nas redes sociais, a fadista enalteceu "a todos aqueles que, conscienciosos, permanecem em isolamento social, porque foi em isolamento que cada um de nós contribuiu com todo o coração para que este vídeo fosse possível, mas sobretudo aos heróis que enfrentam olhos nos olhos esta batalha para que a vida possa continuar". "Quero comemorar o meu aniversário, bem como o centenário de Amália que é e sempre será uma grande inspiração, com este presente", concluiu.

Veja o videoclip da canção interpretada por Fábia Rebordão, com produção e arranjos de Jorge Fernando (letra de Amália Rodrigues e música de Alfredo Marceneiro):