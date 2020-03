O ator Matthew Faber morreu este fim de semana, aos 47 anos, de causas naturais.

A notícia foi avançada pelo website TMZ, que cita declarações do seu irmão: "Ele era incrivelmente talentoso. Tinha uma capacidade de foco incrível, era um homem brilhante".

Faber foi encontrado morto em sua casa, em Van Nuys, na Califórnia (Estados Unidos). A família não tinha notícias suas há alguns dias.

Ao longo da sua carreira, o ator teve pequenos papéis em filmes como "Assassinos Natos", clássico de 1994 assinado por Oliver Stone, e em séries como "Lei & Ordem".

Em 1995, interpretou a personagem Mark Wiener no filme "Welcome to the Dollhouse", de Todd Solondz, o que lhe valeu uma nomeação para um Independent Spirit Award.

O seu último filme, "The Devil You Know", com Jennifer Lawrence, data de 2013. Em 2018, realizou uma curta-metragem intitulada "Into the Woods With Love".