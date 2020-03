O ano era 1996 e os Rammstein, formados dois anos antes, eram uma banda jovem, com apenas um álbum - a estreia "Herzeleid" (1995) - em carteira.

No Bizarre Festival, em Colónia, na Alemanha, Till Lindemann e comparsas davam um concerto breve mas marcante. Sem tanta pirotecnia como mais tarde viriam a incluir nos seus espetáculos, tocaram ainda durante o dia, para uma plateia claramente convencida do seu poderio.



Alinhamento



1. Rammstein

2. Der Meister

3. Weisses Fleisch

4. Asche Zu Asche

5. Seemann

6. Du Riechst So Gut

7. Laichzeit