Onze artistas nacionais participam no festival Wash Your Hands Say Yeah, que se estreia no domingo, com transmissão 'online', convidando a ouvir música, a ficar em casa e a lavar as mãos para ajudar a travar a pandemia da covid-19.

"Estamos todos em casa a cumprir com as indicações dos profissionais de saúde, que é quem dá o corpo às balas. O sentimento de impotência transformou-se em perseverança e em vontade de retribuir, ainda que de forma modesta, com aquilo que sabemos fazer", lê-se no comunicado divulgado pela organização do Wash Your Hands Say Yeah.

Neste primeiro momento do festival vão atuar Flak, Fast Eddie Nelson, We Bless This Mess, Tio Rex, Daniel Catarino, NancyKnox, Charles Sangnoir, Vítor Bacalhau, Violeta, Nuno Piteira e José Anjos.

Segundo a organização, a transmissão acontece através da página de Facebook oficial do Wash Your Hands Say Yeah, a partir das 16:00 do dia 29 de março, e vai dar "música e não só" aos espectadores.