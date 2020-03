Sérgio Godinho partilhou uma mensagem no Facebook, aludindo à ameaça do Covid-19 que, por estes dias, obriga a um afastamento social entre os indivíduos, e ligando-a a um novo sentido para a sua canção 'Dancemos no Mundo', que lançou há 20 anos.

"O sentido de uma letra de canção vai-se actualizando conforme os tempos. Quando compus o 'Dancemos no Mundo', falava dos casais separados por barreiras rácicas, políticas, religiosas, ideológicas. E o seu desejo continuado de poderem simplesmente dançar juntos, neste mundo que é só um (diz-se…). Esse desejo está agora coartado por esta nova e tremenda ameaça. Mas continua a ser um desiderato actual, legítimo, e mais – premente. Que um destes dias (quando?) possamos dançar livremente neste muito mundo que, quer se queira quer não, continua a ser só um".

Recorde a letra da canção integrada no álbum "Lupa", de 2000, assinada por Sérgio Godinho:

Isto é como tudo

não há-de ser nada

a minha namorada

é tudo que eu queira

mas vive para lá da fronteira

Separam-nos cordas

separam-nos credos

e creio que medos

e creio que leis

nos colam à pele papéis

Tratados, acordos

são pântanos, lodos

Pisemos a pista

é bom que se insista

dancemos no mundo

Eu só queria dançar contigo

sem corpo visível

dançar como amigo

se fosse possível

dois pares de sapatos

levantando o pó

dançar como amigo só

Por ódio passado

(que seja maldito)

amor favorito

não tem importância

se for é de circunstância

Separam-nos crimes

separam-nos cores

a noite é de horrores

quem disse que é lindo

o sol-posto de um dia findo

Sozinho adormeço

E em teu corpo apareço

Pisemos a pista

é bom que se insista

dancemos no mundo

Eu só queria dançar contigo

sem corpo visível

dançar como amigo

se fosse possível

dois pares de sapatos

levantando o pó

dançar como amigo só

Em passos tão simples

trocar endereços

num mundo de acessos

ar onde sufocas

lugar de supostas trocas

Separam-nos facas

separam-nos fatwas

pai-nossos e datas

e excomunhões

acondicionando paixões

Acenda-se a tua

luz na minha rua

Pisemos a pista

é bom que se insista

dancemos no mundo

Eu só queria dançar contigo

sem corpo visível

dançar como amigo

se fosse possível

dois pares de sapatos

levantando o pó

dançar como amigo só