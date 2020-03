Com a declaração do estado de emergência, as discotecas tiveram de fechar portas e o Lux Frágil, de Lisboa, encontrou uma forma alternativa e de levar o público a dançar, gratuitamente e sem ultrapassar os limites de distanciamento social exigidos neste momento de pandemia Covid-19.

Com uma programação semanal que passa por programas de rádio, playlists de convidados, disponibilização da gravação de atuações memoráveis de DJs no espaço lisboeta (como 2ManyDJs ou John Talabot), a discoteca guarda o ponto alto para o sábado à noite, com atuações em direto dos DJs da casa via Facebook (a partir deste sábado também no Youtube e Instagram) entre as 23h00 e as 02h00.

"As pessoas não estão nada a deitar-se mais cedo, estão com uma insónia do caraças, sobretudo ao sábado à noite, e não precisam só das notícias, precisam de uma cena destas", disse à BLITZ Pedro Fradique, um dos responsáveis da discoteca lisboeta, ao explicar o que esteve na génese da ideia.

Os DJs residentes atuam em direto da cabine do Lux, mas todas as medidas de segurança e saúde pública são acauteladas, assegura: "foi pensado com imensa responsabilidade. Tive um outro plano, que era os DJs a fazerem isto de casa, mas depois percebemos que é muito menos seguro andarmos com uma mesa de mistura e uma câmara para as casas deles do que ter quatro pessoas lá e 12 pessoas em casa a recolher as coisas, outras a realizar e outras a fazer os grafismos. A equipa a trabalhar remotamente é maior do que a que está lá".

O mote para esta reconfiguração é "Fazemos por aqui. Seja por onde for, enquanto tiver de ser" e a programação semanal, atualizada todas as segundas-feiras, pode ser consultada seguindo este link para o site oficial.

Nas festas de sábado à noite, é também pedida a participação da plateia que esteja a assistir em casa, com a partilha de vídeos ou fotografias através de mensagens nas várias redes sociais.