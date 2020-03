Morreu Odin, o cão que interpretou o lobo Summer, fiel amigo de Bran Stark na série "A Guerra dos Tronos".

O cão, da raça Northern Inuit, tinha 10 anos e vinha lutando contra um cancro. O seu dono, William Muhall, afirmou que "o seu legado fala por si"

Recentemente, William partilhou um vídeo no Instagram onde confirmou o diagnóstico de cancro, pedindo ajuda para cobrir as despesas médicas do canino.

Apesar de os fãs da série - e de Odin - terem conseguido angariar quase 11 mil euros para o tratamento, o cão acabou por não resistir à doença.

A agência Direwolves, que ajudou a colocar Odin, e outros cães, em "A Guerra dos Tronos" partilhou a notícia da morte nas redes sociais.

"Odin viveu uma vida como nenhum outro cão", pode ler-se. "Era membro da família, recebêmo-lo quando tinha apenas sete semanas. Podemos retirar conforto do facto de que estará imortalizado para sempre na série".