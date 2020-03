Com o álbum "Lightning Bolt" ainda a meses de distância, os Pearl Jam subiram ao palco do festival Lollapalooza Brasil, a 31 de março de 2013, para presentear o público de São Paulo com mais de duas horas de uma atuação com alinhamento de luxo.

Os clássicos 'Jeremy, 'Daughter', 'Alive' ou 'Better Man', Eddie Vedder e companhia juntaram versões de canções dos Pink Floyd, Ramones e The Who, terminando em alta com 'Yellow Ledbetter'.

Alinhamento

Eldery Woman Behind The Counter In A Small Town

Why Go

Interstellar Overdrive (Pink Floyd)

Corduroy

Comatose

Ole

Do The Evolution

Wishlist

Got Some

Even Flow

Nothingman

Insignificance

Daughter

World Wide Suicide

Jeremy

Unthought Known

State Of Love And Trust

Rearviewmirror

Encore:

Given To Fly

Not For You

Better Man

Black

I Believe In Miracles (Ramones)

Go

Alive

Baba O´Riley (The Who)

Yellow Ledbetter