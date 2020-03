A agência de design Activista encarou o período de isolamento social com humor, redesenhando as capas de álbuns clássicos e adaptando-as para os dias que correm, colocando os resultados no Instagram.

Entre as capas alteradas pela agência estão a de "Abbey Road", dos Beatles, onde os fab four passam agora a ter uma distância socialmente aceitável. "Rumours", dos Fleetwood Mac, foi outra das contempladas, bem como "Joshua Tree", dos U2.