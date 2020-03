Os Linkin Park partilharam um vídeo com as suas reações a um concerto que deram em 2001, por alturas do lançamento de "Hybrid Theory".

As filmagens desse concerto, inéditas, e o vídeo das reações da banda fazem parte das celebrações dos vinte anos de lançamento do álbum, que catapultou os Linkin Park para o estrelato.

Em suas casas, Mike Shinoda, Dave Farrell e Joe Hahn partilharam algumas histórias dessa época, e também o que os inspirou a escrever as canções presentes em "Hybrid Theory" - a dada altura, Shinoda refere que 'One Step Closer' teve a sua origem em "Um Dia de Raiva", filme de 1993.

Veja aqui o vídeo: