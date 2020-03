Serj Tankian teceu duras críticas a Donald Trump. Em causa estão as mais recentes declarações do presidente dos Estados Unidos acerca da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Em conferência de imprensa, Trump afirmou que o país "fez um excelente trabalho" no que toca a conter a pandemia. "Ninguém fez o que nós fizemos. Têm sorte de ter esta equipa a tratar deste problema, ou nem teriam um país", acrescentou.

Palavras que não caíram bem junto do vocalista dos System of a Down, que no Twitter classificou os comentários de Trump como "nepotismo, egocentrismo e estupidez no seu melhor". Veja aqui: