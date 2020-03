Till Lindemann, vocalista dos alemães Rammstein, está internado nos cuidados intensivos de um hospital de Berlim, na Alemanha, noticia o jornal Das Bild.

Segundo aquela publicação, o músico de 57 anos regressou recentemente de Moscovo, na Rússia, onde deu um concerto do seu projeto Lindemann, no passado dia 15 de março.



Ao aterrar na Alemanha, terá sido levado para as urgências de imediato, com febre alta e pneumonia, sendo-lhe diagnosticada Covid-19.

De momento, Till Lindemann encontra-se em quarentena, ainda no hospital.



À RTL, fontes próximas afirmaram que o frontman dos Rammstein está a melhorar dos seus sintomas.