Rihanna está de volta com um dueto com PartyNextDoor, o artista que escreveu o êxito 'Work', colaboração da artista de Barbados com o rapper Drake. Esta nova canção, 'Believe It', contudo, não faz parte do muito aguardado nono álbum de Rihanna, estando integrado em "PartyMobile", novo longa-duração de PartyNextDoor.

A voz da cantora ouve-se, assim, pela primeira vez em três anos - depois das colaborações com N.E.R.D. em 'Lemon' e com Kendrick Lamar em 'Loyalty.', ambas de 2017 - mas apenas nos coros de 'Believe It', o que deixou alguns fãs indignados.

"O quê? É só isto?", "a Rihanna fez-me mesmo esperar três anos para cantar no coro?" ou "portanto, esperámos três anos para que a Rihanna dissesse cinco palavras numa canção de colaboração?" são alguns dos comentários, sendo que há também quem consiga ver o lado positivo: "a Rihanna no novo álbum de PartyNextDoor, R9 deve estar para breve".

Recorde-se que "Anti", o mais recente álbum de Rihanna, saiu em 2016 e que a artista tem vindo a provocar os fãs há meses, dando a entender que o novo álbum está para breve. Ouça 'Believe It' abaixo.