O festival de música eletrónica RFM Somnii acabou de confirmar mais dois nomes: MATTN e Martin Jensen juntam-se ao cartaz da oitava edição do evento, que está programada para os dias 10, 11 e 12 de julho na Praia do Relógio, na Figueira da Foz.

O produtor e DJ dinamarquês Martin Jensen tornou-se conhecido com temas como 'Solo Dance' ou 'Si' (na qual sampla o grito de guerra de Cristiano Ronaldo) e apresenta-se como fazedor de tropical house enérgico. Já a belga MATTN tornou-se conhecida com os singles 'Jungle Fever' e 'Lone Wolves', com a participação de Paris Hilton.

No comunicado de imprensa, a organização do festival alerta, no entanto, que "agora é tempo de ficar em casa" devido à pandemia de Covid-19: "está ao alcance de todos contribuir com responsabilidade para que o sonho se mantenha vivo no RFM Somnii".

"Continuamos a preparar o RFM Somnii, que se realizará em julho, estado atentos à atual situação: estamos permanentemente em contacto com as entidades governamentais e de Saúde responsáveis, adotando as devidas precauções", acrescenta ainda a organização, "temos esperança de celebrar o fim desta situação com muita felicidade".

Os ingressos para o evento continuam à venda, custando €29,99 e €59,99 (VIP) os bilhetes diários e €57,49 e €109,99 (VIP) os passes para os três dias. O voucher que dá direito a campismo custa €19,99. Consulte o cartaz confirmado até ao momento.