Em isolamento, Neil Young tem partilhado com os fãs alguns mini-concertos à lareira, apropriadamente intitulados "Fireside Sessions".

A partir da sua casa, no estado do Colorado, o músico já cumpriu duas destas sessões, a última das quais esta quinta-feira.

O concerto foi filmado pela sua mulher, Daryl Hannah, e do alinhamento fizeram parte temas como 'On the Beach', 'Homefires', 'Words' e 'Love and Only Love', entre outros.

Veja a atuação na 'sala de cinema' do site de Neil Young.

Se não conseguir aceder a este link através de telemóvel, siga para o site oficial de Neil Young e clique em "Fireside Sessions II", à direita.