Madonna prestou homenagem ao ator Mark Blum, falecido esta quinta-feira aos 69 anos, devido a complicações de saúde provocadas pelo novo coronavírus.

A artista, que contracenou com Blum em "Desesperadamente Procurando Susana" (1985), deixou uma mensagem no Instagram onde lamenta a morte de um "amigo".

"Isto é muito trágico. O meu coração está com ele, com a família dele e com os seus mais queridos", escreveu. "Lembro-me dele como uma pessoa divertida, calorosa, amorosa e profissional".

A morte de Blum, continuou, "é mais um lembrete de que este vírus não é brincadeira". "Não o podemos encarar de forma casual ou fingir que não nos afetará. Temos de nos manter agradecidos, esperançosos, de nos ajudar uns aos outros e seguir as regras da quarentena", rematou.