Love Aid é o nome de um festival multidisciplinar organizado pelo chef Ljubomir Stanisic, apresentador do programa "Pesadelo na Cozinha", que vai ser transmitido via Instagram e Facebook, durante 14 horas, este sábado, 28 de março.

Entre as 10h e as 01h30 de domingo, o evento receberá atuações de, entre muitos outros, The Legendary Tigerman, Filomena Cautela, Switchdance ou Fernando Alvim e apresentações de nomes ligados à cozinha, aos vinhos, ao yoga, à maquilhagem ou às massagens.

"Porque acreditamos no poder do pensamento positivo, na força que faz a união e que juntos venceremos todas as pandemia, decidimos juntar-nos, uns quantos, para animar a nossa vida e a de outros tantos", lê-se na mensagem partilhada no Instagram de Stanisic, "porque um Homem só não é um Homem sozinho, queremos fazer companhia a quem vier por bem (e a uma bela distância de segurança)".

Consulte o programa completo abaixo.

10h00 Rita Machado (Yoga)

11h00 Mário Belém (Desenho)

11h30 Hugo Makarov (Desenho)

12h00 Sofia Oliveira (Massagem)

12h30 Joana Moreira (Make-up)

13h00 Hugo Nascimento (Cozinha)

13h30 António Maçanita (Vinhos)

14h00 Daniel Zamith (Cocktail)

14h10 Jorge Camilo (Cocktail)

14h20 Smoke (Hip-hop)

14h30 Nazaré & Pinela (Ato musical)

15h30 Intop (Concerto)

16h00 Sara Luz (Yoga)

17h00 Fernando Alvim (Prova Oral)

17h30 Os Improváveis (Improviso)

18h00 Filomena Cautela (Discussão)

18h30 Rui Sinel de Cordes (Comédia)

19h00 Ljubomir Stanisic (Cozinha)

20h00 The Legendary Tigerman (Concerto)

20h30 Switchdance (DJ set)

21h30 HNRQ (DJ set)

22h30 MaguPi (Live act)

23h30 Zen Baboon (Live act)

00h30 Nelson Flip (DJ set)