A cantora Preta Gil está curada da Covid-19. Foi a própria quem o revelou, em comunicado de imprensa.

A filha de Gilberto Gil contraiu o vírus após cantar no casamento de Marcela Minelli, irmã da influencer brasileira Gabriela Pugliesi, na Bahia.

Preta Gil foi diagnosticada com o novo coronavírus em São Paulo e aconselhada pelos médicos a não regressar ao Rio de Janeiro. Após cumprir duas semanas de quarentena, a cantora fez novos exames, que confirmaram que se encontrava recuperada.

"Estou muito feliz em poder retornar à minha casa, foram longos dias de muito aprendizado e preocupações comigo, com o mundo e com os mais próximos, hoje posso dizer que me sinto mais forte e mais certa de que devemos enfrentar esse vírus com coragem, união e pensamento positivo", afirmou.

"É muito importante que todos se conscientizem de que não se trata de um vírus qualquer. Ainda estamos no início da epidemia no Brasil e é muito importante que possamos juntos tentar diminuir o contágio em nosso país".

Recorde-se que, para além de ser um dos maiores vultos da música do Brasil, Gilberto Gil foi Ministro da Cultura de Lula da Silva.