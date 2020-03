O Festival Iminente anunciou uma ​​​​​​"edição de emergência", que decorrerá a 4 de abril em formato transmissão em direto no Instagram, para angariar dinheiro para dois hospitais de Lisboa (Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Central) e Porto (São João) e ajudar assim a combater a pandemia do novo coronavírus.

Do cartaz do evento, que começa às 16h e termina às 23h20, fazem parte nomes como Ana Moura, Julinho KSD, Dino D'Santiago, Mayra Andrade e DJ Marfox, entre muitos outros.

Os bilhetes para assistir ao festival não têm um preço fixo, cada um dará o que conseguir (siga o link para fazer o seu donativo), mas a totalidade do dinheiro angariado será repartido "em partes iguais entre os dois hospitais".

A organização explica ainda que "os donativos serão alocados pelos conselhos de administração consoante as necessidades de cada instituição e os fundos reverterão para a compra de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde e de equipamento para alargamento da capacidade das Unidades de Cuidados Intensivos".

Consulte abaixo o cartaz completo, que além de concertos inclui performances de dança, pintura ao vivo, conversas

16h00: Gerador convida Beatriz Gosta – Talk, “Como podemos fazer cultura para todos num cenário de pandemia?”

16h35: Hugo Oliveira – Concerto

17h05: ±MaisMenos± – Performance, “O futuro é passado no presente”

17h15: Julinho KSD – Concerto

17h50: Mariana Barros – Performance “Virtuose”

18h25: Prétu – Concerto

19h00: Piny – Dança, “Corpo em resistência em tempo de confinamento”

19h35: Tamara Alves: Artes Visuais – Live painting

20h10: Ana Moura – Concerto

20h40: ±MaisMenos± – Performance, “O futuro é passado no presente”

20h45: Mayra Andrade – Concerto

21h20: Mucha x Wilson Core – Dança, B-boys battle

21h30: Dino D'Santiago – Concerto

22h05: Shaka Lion – Concerto

22h40: DJ Marfox – Concerto

23h15: ±MaisMenos± – Performance, “O futuro é passado no presente”