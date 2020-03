A organização do festival Download, um dos maiores festivais de rock e metal da Europa, anunciou o cancelamento da edição deste ano devido à pandemia do novo coronavírus.

"Temos estado a monitorizar esta situação sem precedentes, e tornou-se claro que não é possível manter a edição de 2020", pode ler-se, em comunicado.

"Esta decisão não foi tomada de ânimo leve, e estamos mais que desapontados. Voltaremos seguramente para o ano. Obrigado pelo vosso apoio", pode ainda ler-se, com detalhes para quem pretenda o reembolso do seu bilhete - que será válido para 2021.

O festival iria realizar-se de 12 a 14 de junho no autódromo Donington Park, em Leicestershire, Reino Unido, e contava no seu cartaz com os System of a Down e os Korn, nomes cimeiros do VOA Heavy Rock, que está agendado para os dias 2 e 3 de julho no Estádio Nacional, em Oeiras.

No início desta semana, o festival português afirmava nas suas redes sociais que "o tempo de agir é agora". "Juntos conseguiremos assegurar um verão cheio de música, entretenimento, viagens, desporto e amizade", prosseguiu o comunicado, terminando com a hashtag #SaveTheSummer, pondo para já de parte qualquer nota de cancelamento ou adiamento do evento.

KISS, Iron Maiden e Deftones, bandas que também têm concertos previstos em Portugal, também faziam parte do alinhamento do Download.