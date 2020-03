Com a cidade de Londres em estado de reclusão obrigatória, em virtude do surto de Covid-19, a passadeira que os Beatles imortalizaram em 1969, na capa do álbum "Abbey Road", foi finalmente pintada.

Segundo a imprensa britânica, com todos os serviços não essenciais fechados há uma semana, por ordem do Primeiro-ministro Boris Johnson, os trabalhadores da câmara puderam finalmente pintar a passadeira visitada - e pisada - diariamente por fãs de todo o mundo.

Leon Neal

Em 2010, a passadeira foi considerada pelo Governo britânico como um local de importância nacional, o que significa que só pode ser alterada com autorização das autoridades.

"Esta passadeira de Londres não é nenhum castelo ou catedral mas, graças aos Beatles e a uma sessão fotográfica de dez minutos, numa manhã de agosto de 1969, também faz parte da nossa herança histórica", disse então o Ministro do Turismo, John Penrose.