A quantidade de conteúdos digitais, criados em tempo de isolamento social, estava a tornar difícil a gestão de todos os diretos produzidos em redes sociais como o Facebook ou o Instagram. Mas a solução parece ter chegado em tempo recorde: chama-se Calendall e é uma plataforma portuguesa que reúne todos os eventos nas redes sociais e outras plataformas online. A música não podia faltar e marca presença com apresentações já anunciadas de Alicia Keys e Sam Smith, Michael Franti (dos Disposable Heroes of Hiphoprisy), Julinho KSD, Supa Squad e até uma aula de DJ Kamala

"Tudo o que está a ser transmitido em direto na internet estará disponível no Calendall, de maneira a que os portugueses não percam nada do que mais relevante está a ser produzido ou transmitido", explica a empresa em comunicado sobre o agregador de eventos que já conta com mais de 300 sugestões organizadas em 16 categorias. Na categoria comédia, encontram-se já referências às próximas aparições de Bruno Nogueira e Rui Zink .

Entre as personalidades incluídas na plataforma estão comediantes, músicos, atores, personal trainers e influencers digitais, que se reinventaram nos últimos dias e estão apresentar o seu trabalho nas redes sociais. As propostas de comédia, música, teatro, exposições, gastronomia, ginástica e educação não param de crescer, pelo que se espera um aumento da oferta organizada no Calendall.“ Também há teatro: "Maldita Cocáina" do Politeama ou "A Verdade", do Teatro Aberto, já fazem parte dos eventos agendados.

A dispersão de todos estes acontecimentos exigia uma plataforma que proporcione, num único local, a disponibilização organizada de eventos para nos ajudar na escolha do entretenimento digital e não perder pitada do que se está a passar na Internet”, explica Tiago Tomás, um dos três responsáveis por este projeto, de acesso gratuito, em declarações enviadas ao Expresso. Fazer um registo online é o único requisito para divulgar um evento na plataforma, que espera em breve estar disponível também no estrangeiro.

Além de música, comédia e teatro, encontram-se secções para Crianças, Saúde & Bem Estar, Desporto, Jogos, Leitura ou Networking.