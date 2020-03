Adrian Grimes e Dana Jay Bein são dois fãs dos Queen que, em pleno período de isolamento, decidiram adaptar o clássico 'Bohemian Rhapsody' para tempos de pandemia.

Esta nova versão - apropriadamente intitulada 'Coronavirus Rhapsody' - é tão desopilante quanto certeira, contando com versos como "Is this a fever / Is thist just allergies? / Caught in a lockdown / No escape from the family".

Ouça-a aqui: