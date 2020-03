101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

'A Voar por Cima das Águas', Fausto

(1982)

"Por Este Rio Acima" poderia ser meia dúzia de álbuns distintos – se atendermos a que um álbum (dos bons) não tem mais do que 3 a 4 canções intemporais. "Por Este Rio Acima" tem um punhado delas e Portugal deverá estar grato por este compositor as ter inscrito num álbum só. Escolhemos ‘A Voar por Cima das Águas’ ao acaso (talvez por ter ‘Zé Gato’, Orlando Costa, nos coros, tenha pesado na escolha), mas poderíamos ter escolhido qualquer uma das canções desta obra-prima em formato duplo.

Fausto Bordalo Dias nasceu no mar. Literalmente. Nasceu a caminho de Angola, num barco, e por lá ficou (em Angola) quase 20 anos. Aportou na província do Huambo, em Nova Lisboa, e pouco de lá trouxe – porque se zangou com Angola. Melhor: distanciou-se de Angola, desencantou-se há muito com Angola. Pouco mais trouxe que um poema de Viriato da Cruz, ‘Namoro’. O que iria viver suplantou o que vivera em África, sobrepondo-se-lhe. Rejeitou ser mais um dos retornados saudosos de um país que não existe mais, há décadas.

Fausto Bordalo Dias é português, de Portugal, não do Portugal ultramarino. Mas dizíamos que Fausto nasceu no mar e foi esse mar que deu origem a este álbum. A narrativa de "Por Este Rio Acima" transporta-nos para o mar que os portugueses conquistaram. Sim, porque as canções deste álbum são uma narrativa. São porém mais do que poemas em forma de canção. São soberbas canções com uma narrativa poética que não atrapalha a essência das canções.

As canções de Fausto não são um género literário de vanguarda, antes canções, ‘per si’, com narrativas subliminares. A índole de Fernão Mendes Pinto, que serve de mote a todo o álbum, é a legenda comum dos portugueses: um povo ambicioso mas que também falhou. Um povo de feitos e defeitos. Um povo de glórias e fracassos.

O português, em "Por Este Rio Acima", não é o povo de Camões. Não é o marinheiro que bravamente enfrenta o Mostrengo em nome d’El Rei D. João II. Não é o homem do leme que era mais do que ele próprio. Muito menos o mar que enfrenta é o mar de anémonas e corais belos de Sophia. O português e o mar que ele galga são uma sequela do seu sonho. Quase não muito mais do que isso. Do sonho. Do sonho que nos habita e que alimenta a nossa génese.

"Por Este Rio Acima’ poderia ser, antes do reforço de posições extremadas, as pazes de Portugal com Portugal. Dos portugueses com o seu passado. De Portugal a rir-se de si próprio.

Os livros de história sempre veicularam uma visão exagerada da nossa história – em abono ou detrimento. Portugal raramente soube rir-se do seu passado. Impera em 2020 a visão economicista, como se Vasco da Gama, D. João II ou Pedro Álvares Cabral fossem ases no Excel. Como se a expansão se esgotasse no seu payback. A expansão fez-se de sonho, acima de tudo. Mecanicamente. De homens que sonhavam. De reis para quem desbravar mares não era mais do que fazer as pazes com a génese do seu povo. África, o Brasil, o Oriente, tinham tanto de racional como uma ida à lua.

Fausto Bordalo Dias tem sentido de humor. Preserva-o e perpassa-o a quem o ouve. Gosta do lado cómico do passado e do presente de Portugal. Gosta de ignorar a visão engravatada e hipócrita da história do seu país. Não ignora todavia os dislates do que é o seu povo, do que foi o seu povo no passado longínquo – que não é tão longínquo assim. É aliás, atual.

Fausto busca sobretudo a desconstrução. A desconstrução de um passado sem dar respostas para o futuro. Tem uma visão humilde e arguta do que já aconteceu. Espreita pela fresta da condição de ser português. Interessam-lhe sobretudo os pequenos detalhes. Os nossos trejeitos. Mas interessa-lhe sobretudo fazer grandes canções. De amor, de raiva ou de contemplação.

Cansou-se de cantigas de intervenção. Cansou-se, a partir de certa altura, de cantar para o boneco. E embalou para a sua fase madura. Para a sua fase "Por Este Rio Acima". Para a fase em que serviu a Portugal um banquete de canções apolíneas e dionisíacas de uma assentada só.

Serviu-nos camadas de leituras das suas canções (repetindo a ideia: as canções, sendo narrativas, são isso tão só, canções; a poesia serve-se noutros meios que não letras acompanhando músicas). Pôs Portugal a cantarolar ‘Navegar, Navegar’, ‘O Barco Vai de Saída’ e a suspirar com ‘Lembra-me um Sonho Lindo’, como narrativas fora do contexto.

As canções de "Por Este Rio Acima" são para serem ouvidas. Lidas, com certeza. Mas sobretudo ouvidas. São grandes canções. Que reclamam por ignorância e por erudição. São canções para todos, para Portugal refletir ou apenas bater o pé. Para animar a malta ou para a pôr a ruminar passados. Tanto dá. É um álbum que ignora o contexto em que se ouve a música sem prestar atenção à letra e vice-versa.

"Por Este Rio Acima’ é um álbum democrático. Belo. Intenso. Que inflexiona tons, ritmos e palavras. Que insere instrumentos e sonoridades tradicionais com uma elegância que Portugal jamais assistira. Que respeita as raízes e nela se inspira. Que surpreende. Que arrepia. Que nos faz sorrir e lamentar. Que porventura nunca se tinha feito. É o álbum que mais bem nos resume. É a narrativa a que devemos recorrer quando nos quisermos realmente reconhecer.

Matei mouros malabares quem foi à guerra fui eu

Afundei grandes armadas nunca ninguém me venceu

Mas ao ver o cu de um mouro foi tal susto grande e forte

Qu'inté a bexiga mijei e de todo estive à morte

Ouvir também: ‘Como um Sonho Acordado’. A letra e a música a namorar, mais que bailando, em arqueamento harmónico. A canção que poderia ser um breviário de todo o álbum. A canção perfeita.