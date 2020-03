Britney Spears alega ter corrido 100 metros em menos de 6 segundos, mais precisamente em 5.97, batendo assim o atual recorde mundial de 9.58, conquistado pelo atleta jamaicano Usain Bolt em 2009.

A artista norte-americana partilhou no Instagram uma fotografia do cronómetro do seu telefone parado nos 5.97, escrevendo na legenda:

"Corri pela primeira vez os meus 5 segundos!!! Ultrapassar os vossos medos iniciais de se esforçarem é imperativo... Assim que consegui fazer isso cheguei aos 5!!! Normalmente corro em 6 ou 7... a minha primeira tentativa foi em 9. E agora consegui!!! A barreira dos 100 metros".

Os seguidores de Britney rapidamente perceberam que algo estaria errado, questionando-a sobre o assunto e deixando comentários como "a Britney Spears a declarar que bateu o recorde mundial dos 100 metros em quase quatro segundos é o meu conteúdo favorito desta semana de isolamento social, até agora" ou "a pessoa mais rápida que algum dia viveu".