Os Nine Inch Nails lançaram hoje, de surpresa, dois álbuns novos: "Ghosts V: Together" e "Ghosts VI: Locust".

Os discos estão disponíveis no canal do YouTube dos Nine Inch Nails e no seu site oficial. A acompanhá-los, uma mensagem de Trent Reznor e Atticus Ross:

"À medida que as notícias parecem cada vez mais negras, demos por nós a pensar que também pode haver esperança em tempos de grande desespero. Embora nos consideremos pessoas anti-sociais, que preferem estar sozinhas, apercebemo-nos agora da importância da ligação entre as pessoas".

"Ouvir música, pensar sobre música ou criar música sempre foi o que nos ajudou, nas boas e más alturas. Com isso em mente, decidimos acabar estes discos, de forma a manter a sanidade. O 'Ghosts V: Together' é para quando nos parece que as coisas vão ficar bem, o 'Ghosts VI: Locusts'... bem, já vão perceber".

"A música sempre fez com que nos sentíssemos menos sozinhos. Espero que vos ajude também e lembrem-se: estamos nisto juntos e também isto passará".