O @FestivalEuFicoEmCasa, iniciativa que teve como objetivo levar o público a permanecer em isolamento social, contou com uma audiência de mais de 2 milhões e 300 mil pessoas, avança a organização, a cargo de várias editoras e agências.

O festival realizou-se ao longo de seis dias, com os concertos a serem transmitidos em direto no Instagram. Do cartaz fizeram parte artistas como Pedro Abrunhosa, Luísa Sobral, Samuel Úria, Legendary Tigerman e Ana Moura, entre muitos outros.

Para além da necessidade de controlar o vírus, o festival quis também chamar a atenção para os problemas que o sector cultural atravessa, com o cancelamento de todos os espetáculos e concertos devido à pandemia e subsequente quebra na faturação.

«A comunidade artística está ciente de que, só com a responsabilidade de toda a população o sector poderá voltar à normalidade o mais breve possível, reduzindo dessa forma o impacto económico na sua atividade», pode ler-se, em comunicado de imprensa da organização.