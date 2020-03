O convidado do décimo programa é Miguel Araújo. Em casa com os filhos e a esposa, respeitando à risca as recomendações de isolamento social em tempos de pandemia, o músico nascido na Maia há 41 anos conta-nos como tem passado o tempo - e fala-nos do pouco tempo que lhe tem sobrado para fazer o que costumava fazer: música.

À conversa com os jornalistas Lia Pereira e Luís Guerra, o músico partilha inconfidências sobre o seu quotidiano caseiro, conta como tem - com sucesso - adormecido a filha de dois anos com música (às escuras mas com uma multidão a ver) e recorda a primeira canção que o pôs a ver o mundo de outra forma.

As preocupações com os efeitos da pandemia de covid-19 nos concertos e festivais e nas carreiras dos profissionais da música (não só os artistas) está bem presente nesta conversa, manifestando-se Araújo muito pouco otimista em relação ao segundo semestre do ano.

As impressões sobre novos álbuns de Pearl Jam, banda de eleição do ex-Azeitonas, e Sufjan Stevens também passam por por este podcast.

A condução deste Posto Emissor, gravado em condições especiais por forma a cumprir com as recomendações das autoridades de saúde devido à Covid-19, esteve a cargo de Lia Pereira e contou com edição multimédia de Joana Beleza e Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.