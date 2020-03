A pandemia provocada pelo novo coronavírus levou vários artistas de renome a adiar o lançamento dos seus álbuns.

Um dos mais sonantes é Lady Gaga, cujo "Chromatica", previsto para o dia 10 de abril, será lançado mais tarde. "Não me sinto bem a lançar este álbum, com tudo o que está a acontecer devido a esta pandemia global", justificou.

Prince, falecido em 2016, também é um dos artistas afetados: a sua família preparava-se para reeditar "The Rainbow Children" (2001) e "One Nite Alone..." (2002) em vinil, a 17 de abril. A nova data já foi indicada: 29 de maio.



Jarvis Cocker, que se preparava para editar o álbum de estreia do seu novo grupo, Jarv Is..., também cancelou os seus planos. "Beyond the Pale", o álbum, foi adiado de 1 de maio para 4 de setembro.



Veja a lista dos álbuns adiados:

Lady Gaga, "Chromatica"

HAIM, "Women in Music Pt. III"

Kehlani, sem título

Willie Nelson, "First Rose of Spring"

Prince, "The Rainbow Children" / "One Nite Alone..."

Alicia Keys, "Alicia"

Sam Smith, "To Die For"

The Pretenders, "Hate For Sale"

Jarv Is..., "Beyond the Pale"