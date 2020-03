Matt Helders, baterista dos Arctic Monkeys, confessou que a banda já não sente o mesmo prazer ao tocar as suas canções mais antigas.

Em entrevista ao humorista James Veitch, citada pelo NME, Matt Helders afirmou: "Algumas ainda gostamos de tocar, outras parece que estamos a fazer karaoke das nossas próprias canções. Parece uma caricatura. Já não soa tão genuíno, preferia que as pessoas ficassem com a recordação de uma versão sincera do que estarmos a tocar [as canções mais antigas] só porque os fãs nos pedem".

O último álbum dos Arctic Monkeys, "Tranquility Base Hotel & Casino", saiu em 2018 e marcou uma mudança estética no som da banda de Sheffield.