O Festival Músicas do Mundo de Sines foi cancelado devido à pandemia de Covid-19, comunicou esta quinta-feira a Câmara Municipal da cidade alentejana, responsável pela organização do evento.

Aquela que seria a 22ª edição do evento deveria decorrer entre os dias 18 e 25 de julho, em Sines e Porto Covo, e tinha confirmadas atuações de Nitin Sawhney, Amadou & Mariam com os Blind Boys of Alabama e a chilena Mon Laferte, entre outros.

"No contexto da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), considera a organização não poder garantir que, nas datas previstas, estejam reunidas as condições sanitárias e logísticas necessárias para realizar a 22.ª edição do festival", pode ler-se em comunicado. "Acresce que, tratando-se de um festival em recinto aberto, vivido nos centros urbanos de Sines e Porto Covo, o perigo de propagação do vírus seria redobrado", continua.

O mesmo comunicado cita Nuno Mascarenhas, edil de Sines, sublinhando que “o festival é assegurado, maioritariamente, por trabalhadores da autarquia, que nesta altura têm todas as suas energias direcionadas para o combate à pandemia”.

A 22ª edição do festival terá, assim, lugar em julho de 2021, informa a autarquia. Informações sobre o reembolso dos bilhetes adquiridos para esta edição serão, refere-se, veiculadas em breve.

Notícia atualizada às 16h58, com informações enviadas pela organização do festival