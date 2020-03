Em isolamento social, Brian May decidiu partilhar os seus conhecimentos no campo das guitarras e dar lições grátis, através da sua conta no Instagram.

O músico publicou, para já, dois curtos vídeos onde explica como tocar 'Keep Yourself Alive', tema dos Queen, mostrando a sua técnica.

May apelidou estes vídeos de "MicroConcertos", aconselhando os seus seguidores a não os verem caso "não estejam interessados em guitarras, na música dos Queen, ou em opiniões acerca do coronavírus".