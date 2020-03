"Mais Antigo", o novo álbum de Bispo, entrou esta semana para a liderança do Top Nacional, empurrando "Map of the Soul: 7", dos BTS, que liderava na semana passada, para a terceira posição. No segundo lugar está Rodrigo Leão, com "O Método".

São várias as novas entradas da semana no top nacional: "Heartbreak Weather" de Niall Horan estreia-se na quarta posição e "Cajarana" de André Henriques no quinto lugar. Mais abaixo na tabela, há a registar estreias de Code Orange ("Underneath" em 27º), Supa Squad ("Tudo Nosso" em 28º), Lauv ("How I'm Feeling" em 31º) e Pedro Barroso ("Memória do Futuro" em 50º).

1. Bispo - "Mais Antigo"

2. Rodrigo Leão - "O Método"

3. BTS - "Map of the Soul: 7"

4. Niall Horan - "Heartbreak Weather"

5. André Henriques - "Cajarana"

6. Calema - "Yellow"

7. Lena d'Água - "Desalmadamente"

8. Tame Impala - "The Slow Rush"

9. Billie Eilish - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

10. Tony Carreira - "As Canções das Nossas Vidas - Acústico - 30 Anos"

No topo da tabela de streaming mantém-se 'Blinding Lights' de Weeknd, com o segundo lugar a ser ocupado por 'The Box' de Roddy Ricch e o terceiro por 'Lembrei-me' de Bispo.

1. The Weeknd - 'Blinding Lights'

2. Roddy Ricch - 'The Box'

3. Bispo - 'Lembrei-me'

4. Wet Bed Gang - 'La Bella Mafia'

5. Frankieontheguitar feat. Tóy Tóy T-Rex, Lon3r Johny & Bispo - 'Tempo'

6. Giulia Be - 'Menina Solta'

7. Piruka & Bluay - 'Louco'

8. Karol G & Nicki Minaj - 'Tusa'

9. Arizona Zervas - 'Roxanne'

10. Tones and I - 'Dance Monkey'