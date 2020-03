Elton John vai ser o mestre de cerimónias de um concerto especial em streaming, no próximo domingo (29 de março), que contará com atuações "na sua sala de estar" de artistas como Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dos Green Day, Mariah Carey, Backstreet Boys e Alicia Keys, entre outros.

O evento, intitulado "iHeart Living Room Concertos for America", que tem início marcado para as 13 horas portuguesas e duração de uma hora, será exibido pela Fox Tv e pela iHeartMedia e tem fins de beneficência, decorrendo com o intuito de angariar dinheiro para ajudar pessoas afetadas pela crise do novo coronavírus no território dos Estados Unidos.

Cada artista atuará nas suas respetivas casas como forma de encorajar o distanciamento social e durante a transmissão os espectadores serão incentivados a doar dinheiro a organizações de apoio social que estão a prestar ajuda às vítimas e profissionais de saúde que as ajudam no contexto da pandemia de Covid-19.

Este evento estava programado para os prémios anuais da iHeart Music, que teve de ser cancelado devido à crise de saúde pública e é apresentado pela organização como "uma homenagem a os profissionais de saúde e heróis locais que estão na linha da frente a ajudar a lutar contra a disseminação da Covid-19".