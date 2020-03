Ariana Grande e Taylor Swift estão a oferecer dinheiro a alguns fãs que dizem estar com dificuldades económicas devido aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. As artistas não falaram sobre o assunto, mas os admiradores estão a partilhar as suas histórias e a mostrar as notificações das doações.

Segundo o TMZ, Grande tem estado em contacto permanente com os fãs que partilham as suas histórias através das redes sociais: muitos deles queixam-se de não saber como vão conseguir pagar as contas por terem ficado, temporariamente, sem emprego devido à crise provocada pela Covid-19.

Pelo menos em 10 casos, a artista enviou-lhes dinheiro - quantias entre os 500 e os 1500 dólares (entre os 455 e os 1366 euros) - para os ajudar.

Por seu lado, alguns admiradores de Taylor Swift têm partilhado os comprovativos de doações que têm recebido através da empresa Taylor Nation, LLC, que aglomera a sua equipa de management e o seu clube de fãs oficial. A cada um deles, a artista tem oferecido 3 mil dólares (mais de 2700 euros).

Alguns desses fãs falaram com a revista People, esclarecendo que não lhe pediram dinheiro, simplesmente partilharam nas suas redes sociais as suas situações correntes - alguns perderam o emprego e o salário, porque as suas empresas fecharam devido às consequências do novo coronavírus, ficando sem forma de pagar as contas, outros partilharam a necessidade de abandonarem as suas habitações por não conseguirem pagar a renda.

Uma fotógrafa de música freelancer, Holly Turner, foi uma das recompensadas, partilhando a mensagem que recebeu com a doação: "Holly, sempre estiveste lá para mim. Quero apoiar-te neste momento. Espero que isto ajude. Com amor, Taylor".