O festival de Paredes de Coura emitiu um comunicado acerca da edição de 2020 e do período de isolamento social pelo qual estão a passar milhões de pessoas, por todo o mundo.

O festival, que está previsto para os dias 19, 20, 21 e 22 de agosto, afirmou que "o nosso público é responsável", pelo que "estes cinco meses vão ser suficientes para juntos superarmos este momento difícil que estamos a passar".

"Continuamos a trabalhar para que tudo aconteça como planeado, mas neste momento o que é prioritário é a segurança do nosso público, dos artistas e da nossa equipa", acrescentou.

"Estamos atentos à evolução dos acontecimentos e estamos em contacto com as instituições locais e autoridades de saúde, com quem sempre nos coordenamos antes de tomar qualquer decisão".

A organização promete, ainda, partilhar nas redes sociais alguns conteúdos de edições passadas, brincando com o nome da vila e a palavra "quarentena": "iremos partilhar algumas histórias para vos ajudar a ultrapassar estes dias de #courentena e relembrar que dias melhores estão a chegar", pode ler-se.

Em declarações à BLITZ, no passado dia 13, o diretor do Vodafone Paredes de Coura, João Carvalho, mostrou fé num retorno rápido à normalidade: "Espero que em agosto olhemos para trás e pensemos num momento negro e dramático que já passou", disse.

Do cartaz da edição deste ano do festival fazem parte bandas como os Explosions in the Sky, Soulwax, Idles, Pixies, Parquet Courts e Viagra Boys, entre muitos outros artistas.