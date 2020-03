O festival Vagos Metal Fest irá ceder um "palco virtual" (as redes sociais) a todas as bandas portuguesas que se viram privadas de tocar ao vivo, por causa do novo coronavírus.

"Se a tua banda tem um single, EP ou álbum a lançar nos próximos dias, nas próximas semanas, envia-nos o vosso press kit e conteúdos", pode ler-se em comunicado da organização.

Bandas como os Divine Ruin, Apotheus e Reverent Tales beneficiaram já com esta iniciativa:

A edição deste ano do Vagos Metal Fest está prevista para os dias 30 e 31 de julho e 1 de agosto, na Quinta do Ega, em Vagos. Do cartaz fazem parte nomes como os Behemoth, Emperor e Testament, entre muitos outros.