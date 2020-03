O Rock in Rio-Lisboa está a estudar "cenários alternativos" caso mais artistas cancelem concertos no âmbito do festival, ou mesmo que tal não aconteça, com o intuito de compensar o público por não poder assistir, eventualmente, às atuações de artistas que os levaram a comprar bilhetes.

Em nota enviada à BLITZ, a organização do evento reage assim ao adiamento da digressão de Camila Cabello que implica o cancelamento do seu espetáculo a 20 de junho no Parque da Bela Vista.

Estando neste momento a "trabalhar de perto com as autoridades de saúde, seguindo as suas recomendações" no que diz respeito à Covid-19, o Rock in Rio-Lisboa já começou a trabalhar para a realização do evento, descarregando material no Parque da Bela Vista.

As hipóteses de cancelamento ou adiamento ainda não foram colocadas e a organização diz ainda: "assim que tivermos mais informações, comunicaremos".

20, 21, 27 e 28 de junho são os dias marcados para a realização da edição deste ano do Rock in Rio-Lisboa. Do cartaz, fazem parte artistas como The Black Eyed Peas, Foo Fighters, Duran Duran ou Post Malone.