Os Radiohead disponibilizaram, em streaming, o concerto que deram no festival holandês Best Kept Secret, em 2017.

O concerto, de duas horas, pode ser visto através do website Radiohead Public Library ou do website holandês 3voor12.

Este espetáculo inseriu-se na digressão em torno de "A Moon Shaped Pool", último álbum da banda britânica, que também passou por Portugal (no NOS Alive 2016).

Confira aqui o alinhamento e veja o concerto, na íntegra:

Daydreaming

Desert Island Disk

Ful Stop

15 Step

Myxomatosis

Climbing Up The Walls

All I Need

Pyramid Song

Everything In It’s Right Place

Bloom

Identikit

Idioteque

The Gloaming

The Numbers

Exit Music (For A Film)

Bodysnatchers

Street Spirit (Fade Out)

Encore

Nude

Let Down

Separator

Paranoid Android

Reckoner

Encore 2

Lotus Flower

There, There