Os Pearl Jam revelaram hoje mais uma canção do seu novo álbum, "Gigaton".

Nesta nova amostra do 11º trabalho de estúdio dos norte-americanos, Eddie Vedder dirige uma crítica bem direta ao Presidente dos Estados Unidos: "Crossed the border to Morocco/ Kashmir then Marrakech/ The lengths we had to go to then, to find a place Trump hadn’t fucked up yet".

Ouça aqui 'Quick Escape', um tema marcado pelas preocupações ambientais.

"Gigaton", o primeiro álbum dos Pearl Jam em quase sete anos, sai na próxima sexta-feira, 27 de março.