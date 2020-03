Morreu Stuart Gordon, mestre do cinema de terror norte-americano e autor de clássicos do género como "Re-Animator" (filme de 1985 que em Portugal teve como título "O Soro Maléfico") e "The Dolls" (de 1987, "Bonecos Assassinos" nos cinemas portugueses). Tinha 72 anos.

A notícia foi confirmada pela sua família à revista Variety, não tendo sido reveladas as causas da sua morte.

Para além do cinema de horror, Stuart Gordon deixou a sua marca em outros géneros: foi co-autor do guião do clássico "Querida, Encolhi os Miúdos" e colaborou em "Violadores: A Invasão Continua", filme de ficção científica.

Ao longo dos últimos anos, trabalhou também em televisão e teatro. O seu último filme, "Stuck", data de 2007.

Em 2009 foi convidado do festival MotelX, em Lisboa.