Morreu Bill Rieflin, baterista dos norte-americanos Ministry e Pigface. Tinha 59 anos.

O anúncio da sua morte foi feito pelo guitarrista Robert Fripp, dos King Crimson, com os quais Rieflin também tocava. O músico vinha lutando contra um cancro.

"O dia estava cinzento, e à medida que o Bill voava o céu abriu-se, e ficou azul durante quinze minutos. Voa bem alto, irmão Bill. A minha vida é incomensuravelmente mais rica por te ter conhecido", escreveu Fripp.

Rieflin começou a sua carreira enquanto membro dos Telepaths, nos anos 70, tendo fundado os Blackouts no final dessa mesma década.

O baterista tocou com os Ministry durante vários anos, participando em discos como "The Land of Rape and Honey". Fez, também, parte dos Swans e dos KMFDM.