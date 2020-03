Harry Styles adiou toda a sua digressão europeia, intitulada "Love on Tour", que tinha passagem por Portugal (na Altice Arena, em Lisboa) no dia 20 de maio, para 2021. O ex-One Direction iria levar à estrada o novo álbum, "Fine Line", nos próximos meses mas, devido à pandemia de Covid-19, achou melhor adiá-la um ano.

As novas datas de praticamente todos os concertos já foram confirmadas, estando a portuguesa ainda por reagendar. Contactada pela BLITZ, fonte da promotora Everything is New disse estar a tentar encontrar a melhor data no intervalo entre 15 e 19 de fevereiro do próximo ano. A confirmação deverá chegar ainda no decorrer desta semana.

"Quem me conhece, sabe que atuar foi sempre a minha parte favorita de trabalhar na música", escreve o cantor nas redes sociais, "contudo, em tempos como estes, a segurança e a proteção da equipa de digressão, dos fãs e de toda a gente à volta do mundo é uma prioridade imediata". As primeiras partes dos concertos de 2021 continuarão a ser asseguradas por King Princess.