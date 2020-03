Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones, deu alguns conselhos a quem queira manter-se sóbrio durante o surto de Covid-19 e a reclusão a que o mesmo obriga.

Sóbrio desde 2010, Ronnie Wood partilhou uma mensagem no Twitter, destinada aos toxicodependentes que não consigam, por estes dias, ir às reuniões de reabilitação ou deixar de consumir, quando em casa.

Lendo de um livro que diz tê-lo ajudado muito, Ronnie Wood diz: "Partilharei comigo mesmo e com os meus amigos a minha esperança no futuro. Também a partilharei com quem já tiver perdido a esperança. Até agora, temos tido a tendência de querer tudo no momento".



"Talvez fôssemos um pouco exigentes. Talvez fôssemos um pouco impacientes. Talvez por isso tivéssemos tão pouca esperança. Esperança é acreditar que algo de bom acontecerá, mesmo nas piores alturas. Esperança é saber que também isto há de passar".

"Esperança é saber que não voltaremos a estar sozinhos. Que o tempo está do nosso lado. Esperança é abdicar do controlo. Saber que nunca o tivemos. Espero que isto vos ajude a ultrapassar mais um dia", conclui.

Recentemente, os Rolling Stones tiveram de cancelar a digressão prevista para este ano, devido à pandemia de Covid-19.