A rapper norte-americana Cardi B partilhou um vídeo no Instagram no qual acusa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e celebridades de confundirem e mentirem ao povo do seu país. A artista apresenta-se, no vídeo, com uma máscara cirúrgica na cara.

Depois de dizer que "o coronavírus é bastante real", a artista fala sobre as mensagens confusas, transmitidas quer pelo presidente quer por algumas celebridades, sobre a Covid-19 e acusa-os de ignorarem a situação em que vivem milhões de compatriotas.

"Se testares positivo para o coronavírus mas não tiveres muita febre apesar de estares constipado, és enviado para casa", diz, "para onde pensam que estão a enviar essas pessoas? Nem toda a gente se pode dar ao luxo de ir para um quarto numa casa gigante e manter-se longe de outras pessoas. Há muita gente a viver em apartamentos pequenos com várias outras pessoas. Se as mandarem para casa com coronavírus elas vão, muito provavelmente, transmiti-lo ao seu cônjuge, aos seus filhos, a todos os que estejam à sua volta".

A rapper alerta também para o facto de que muitas pessoas não teriam dinheiro para pagar os testes para saber se estão contagiadas ou não, caso esses estivessem disponíveis para as massas. Ao mesmo tempo critica as celebridades que gravam vídeos a dizer que foram testadas e que deu positivo, apesar de não terem sintomas: "isso cria confusão na cabeça das pessoas e deixa-as assustadas".

"Essas pessoas, que ganham salários pequenos ou médios, não têm acesso aos mesmos tratamentos médicos que aquelas que estão aqui em cima, as celebridades, nem vão ficar curadas no dia seguinte".